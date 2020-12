Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Reynolds. Incontro tra Friedkin e i dirigenti della Mls

La Roma continua a insistere per Bryan Reynolds, esterno destro del Dallas di 19 anni. Secondo quanto scrive John Solano su Twitter, nelle prossime ore si terrà un nuovo incontro tra i Friedkin e i dirigenti della Mls, il principale campionato di calcio statunitense. Nelle ultime ore si è parlato della concorrenza di Juventus e Bruges per il giocatore, con il club giallorosso che avrebbe già offerto 7,5 milioni per portarlo in Italia.

