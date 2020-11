Casting ds: spunta anche Brands dell'Everton

Continua la ricerca di un ds da parte della Roma, che si sta affidando ai servizi di Charles Gould e della sua Retexo Intelligence per individuare il profilo giusto. Diversi i nomi in lizza per rivestire il ruolo di responsabile dell'area tecnica giallorossa, e secondo quanto riporta il quotidiano ci sarebbe anche un altro profilo da tenere in considerazione: si tratta di Marcel Brands dell'Everton, il cui nome era già indirettamente emerso quando si era parlato di John de Jong, in passato suo collaboratore.

