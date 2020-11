Toto ds: spunta anche John De Jong del PSV

Ad oggi la Roma non ha ancora scelto un direttore sportivo. Come riporta Flavio Maria Tassotti, giornalista di Tele Radio Stereo, l'ultimo nome contattato dalla dirigenza giallorossa sarebbe quello di John De Jong, del PSV. In passato ha lavorato all'Everton al fianco di Brands. Il suo contratto con gli olandesi scade nel 2022.

