Dopo le indiscrezioni estive, è tornato a circolare in ottica Roma il profilo di Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994 in forza al Lione e nel mirino del Barcellona. E a spegnere le voci è stato il presidente del club francese Jean-Michel Aulas che, contattato dalla redazione dell'emittente radiofonica, ha dichiarato:

Sono veri i contatti con la Roma per Depay come hanno scritto alcuni quotidiani dalla Spagna?

"No, nessun contatto con la Roma".

(Teleradiostereo)