Calciomercato, Depay: "Barcellona? A chi non piacerebbe giocarci..."

"A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona? E' un top club. Ci sono molte grandi squadre ma il Barcellona e' una delle piu' grandi". A margine dell'amichevole fra Olanda e Spagna, Memphis Depay torna a strizzare l'occhio ai blaugrana. L'attaccante, a lungo inseguito dal Barça la scorsa estate, e' in scadenza di contratto col Lione e potrebbe tornare oggetto di una nuova offerta a gennaio: anche ieri Ronald Koeman ha ribadito l'esigenza di un rinforzo in attacco, a maggior ragione dopo l'infortunio che terra' fuori Ansu Fati almeno per 4 mesi. Nella giornata di ieri, dalla Spagna, è stato rilanciato l'interesse anche della Roma per l'attaccante olandese.