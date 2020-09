Calciomercato Roma, problemi risolti per Under al Leicester: prestito oneroso con diritto di riscatto a 23 milioni

Risolti i problemi legati al permesso di lavoro per il passaggio di Cengiz Under al Leicester: dopo le visite mediche sostenute ieri in mattinata a Villa Stuart, in serata si erano registrati rallentamenti nella trattativa. Il turco, dunque, si trasferirà al club inglese in prestito oneroso con diritto di riscatto, e non obbligo, per una cifra inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. A riferirlo su Twitter è il giornalista de "La Stampa" Matteo De Santis.

Problemi per #Under risolti: sarà prestito alle stesse cifre e diritto, non obbligo, di riscatto a un paio di milioni di meno di prima

— Matteo De Santis (@matteodesant) September 19, 2020

Come aggiunge il sito dell'esperto di calciomercato, il classe 1997 si unirà al Leicester in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

(gianlucadimarzio.com)

