Calciomercato Roma: slitta la firma di Under per il Leicester, problemi con il permesso di lavoro

Intoppi dell'ultim'ora riguardo la cessione di Cengiz Under dalla Roma al Leicester. Secondo quanto riferisce su Twitter la giornalista Eleonora Trotta è slittata la firma dell'attaccante turco per il club inglese. Questa mattina Under ha svolto le visite mediche a Villa Stuart ma contrariamente a quanto annunciato nel pomeriggio la firma non è ancora arrivata per via di problematiche inerenti al permesso di lavoro, obbligatorio per i calciatori extracomunitari che militano in Premier.

