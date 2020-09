Continua la telenovela di mercato che vede protagonista Arek Milik. Col futuro di Edin Dzeko in bilico e finito nel mirino della Juventus, la Roma pensa all'attaccante polacco, in uscita dal Napoli, per rimpiazzarlo: stando a quanto riferito da Paolo Rocchetti sulle frequenze dell'emittente radiofonica, il club giallorosso ha offerto 18 milioni più 4 di bonus al Napoli. Il giocatore, invece, chiede 5 milioni netti di ingaggio.

(Tele Radio Stereo)