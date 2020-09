Edin, la Juventus e quello strano like all'amico Bonucci

Edin Dzeko sembra sempre più distante da Roma. La Juventus si è liberata di Gonzalo Higuain e punta sul bosniaco che ieri ha messo "like" ad una foto dell'allenamento bianconero postata da Leonardo Bonucci su Instagram. Oltre all'interesse della Juve, anche l'ammorbidimento di Milik rende più vicino l'addio dell'attuale 9 romanista. Il Napoli ha abbassato le pretese economiche per il polacco, scendendo sotto i 30 milioni, ma continua a chiedere con insistenza Veretout, che Fonseca non vuole cedere.

Ieri, nel secondo giorno di lavoro a Trigoria, Dan e Ryan Friedkin si sono occupati delle questioni relative alle finanze e alla comunicazione del club, preferendo aspettare Fienga - in isolamento preventivo - per affrontare le situazioni singole.

(La Repubblica)