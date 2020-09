Calciomercato Roma: tra Milik e i giallorossi ballano 5 milioni

La Roma continua a lavorare per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi continua a essere quello di trovare un attaccante. La permanenza di Dzeko in giallorosso non sembra ancora sicura, per questo motivo il club si sta muovendo per arrivare a Milik del Napoli, attaccante in scadenza di contratto. I due club al momento non sono riusciti a trovare un accordo, visto che gli azzurri chiedono per il polacco 25 milioni più 5 di bonus, mentre i giallorossi al momento ne hanno offerti 20. Una distanza minima, che potrebbe essere ricucita rapidamente da parte della Roma in caso di partenza di alcuni giocatori con cui poter monetizzare, visto che nell'affare per ora non è previsto l'inserimento di nessun giocatore.

Paolo Rocchetti