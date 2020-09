Calciomercato Roma, non tramonta l'idea Torreira: trattativa in corso

Non solo Kumbulla e Milik, ma nei pensieri giallorossi c'è anche Lucas Torreira, classe 1996. Stando a quanto riferito dal portale specializzato di calciomercato, la Roma non ha abbandonato l'idea Torreira, ora ai margini dell'Arsenal di Arteta: infatti, il centrocampista ex Sampdoria vuole tornare in Serie A e con la giusta offerta può lasciare i Gunners.

Come circolato nelle scorse settimane, è possibile uno scambio con Diawara tra Roma e Arsenal, ma l'operazione potrebbe concludersi anche senza l'inserimento dell'ex Napoli: la trattativa è in corso. Sulle tracce di Torreira anche Torino e Fiorentina.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE