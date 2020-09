Calciomercato Roma: cresce l'ottimismo per Milik. Il polacco verso il sì, oggi l'agente in Italia

L'affare Napoli-Roma-Juventus, che lega Milik e Dzeko, uno destinato alla capitale, l'altro a Torino, sta prendendo i contorni della telenovela. Questi gli aggiornamenti minuto per minuto sulla situazione:

12.50 - Come scrive il sito di calciomercato, oggi l'agente di Milik sarà in Italia. Si conferma la telefonata di ieri della Juventus per confermare all'attaccante polacco che almeno in questa sessione di mercato non ci sono margini per portarlo a Torino, una chiamata partirà anche da Trigoria per ribadire a Milik la centralità nel progetto romanista.

(calciomercato.it)





12.20 - Arek Milik si avvicina alla Roma. Con l'accordo già praticamente raggiunto tra i giallorossi e il Napoli sulla base di 25 milioni di euro complessivi tra prestito, obbligo di riscatto e bonus, resta da vincere gli ultimi dubbi dell'attaccante polacco. Che si sta "piano piano convincendo", come scrive Nicolò Schira su Twitter.