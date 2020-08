Calciomercato: anche il Torino punta Torreira

Lucas Torreira vuole tornare in Italia. Come riporta il quotidiano sportivo, il centrocampista dell'Arsenal durante l'ultima stagione ha perso il posto da titolare e non disegnerebbe l'idea di tornare a giocare in Serie A. La Roma si è già interessata al giocatore - si è ipotizzato di uno scambio con Diawara che garantirebbe una plusvalenza ad entrambi i club - ma nelle ultime ore c'è da registrare l'interesse di un altro club italiano: il Torino infatti avrebbe sondato il terreno per capire se ci sono i margini per ingaggiare il centrocampista. Torreira in granata ritroverebbe il tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già allenato ai tempi della Sampdoria.

(Gasport)