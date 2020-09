Calciomercato Roma: giallorossi pronti a investire 12 milioni per Solomon, lo Shakhtar Donetsk ne chiede 25

Ore frenetiche in casa Roma: arriva Kumbulla, saluta Under mentre è sempre in bilico il destino di Edin Dzeko, legato al possibile arrivo di Arek Milik.

Torna di moda, inoltre, in ottica giallorossa il profilo di Manor Solomon, esterno offensivo classe 1999 in forza allo Shakhtar Donetsk e già seguito nel 2018. Stando alle indiscrezioni del portale di calciomercato, i giallorossi sono pronti ad investire 12 milioni di euro, mentre il club ucraino ne chiede circa 25. L'israeliano interessa anche ad Atalanta e Manchester City.

(calciomercato.it)

