Calciomercato Roma, Under ad un passo dal Leicester: prestito a 3 mln con obbligo di riscatto a 25. Piace anche al Newcastle

Tra arrivi e partenze in casa Roma chi potrebbe salutare è Cengiz Under. Il turco, arrivato in giallorosso nel 2017, è dato in direzione Premier League.

LIVE

17.10 - Non solo Leicester: sul turco c'è da registrare, in Premier League, anche una manifestazione d'interesse del Newcastle. A riferirlo è il giornalista Gianluigi Longari.

16.15 - Come aggiunge Nicolò Schira, il Leicester ha battuto la concorrenza dell'Herta Berlino. Cengiz Under percepirà circa 3,5 milioni a stagione fino al 2025.

#Leicester are in very advanced talks to sign Cengiz #Under. #Foxes offered a loan with obligation to buy (€25M) to #ASRoma, which are ready to accept the bid. Contract until 2025 (€3,5M/year). Also #HerthaBerliner want the winger, but they offered only option to buy. #LCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020

16.05 - Cengiz Under è vicino a lasciare la Roma. Come scrive il giornalista Matteo De Santis su twitter il turco è ad un passo dal Leicester. Gli inglesi prenderanno il giocatore in prestito oneroso a 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Il turco, quindi, dopo 3 anni in giallorosso è vicino a lasciare la Capitale.