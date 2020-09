Approdato nel pomeriggio nella Capitale, Marash Kumbulla dopo le consuete visite mediche firmerà con la Roma. E, come svela l'esperto di calciomercato, sarà Matteo Cancellieri, ala classe 2002, a trasferirsi al Verona. A Mert Cetin, già passato in prestito ai gialloblù e con riscatto fissato a circa 6-7 milioni, si aggiunge il giovane come contropartita tecnica nell'ambito dell'affare che ha portato il difensore albanese in giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

