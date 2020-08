Calciomercato Roma, Cetin ceduto ufficialmente in prestito al Verona (COMUNICATO)

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto di aver trovato l'accordo con il Verona per il prestito di Mert Cetin. il turco giocherà la prossima stagione con i gialloblù, fino al 30 giugno 2021, e l'accordo con il club prevede la possibilità di diritto di opzione e di controopzione da parte delle due società. Questo il comunicato: "L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin. Il calciatore turco giocherà nel club gialloblù fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione e di controopzione. Mert Cetin è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e in questa stagione ha totalizzato 6 presenze. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza".

(asroma.com)

Pochi istanti dopo il comunicato della Roma, anche l'Hellas Verona ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito, in cui si annuncia il primo rinforzo della squadra gialloblù per la prossima stagione. Queste le parole del club: "Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997. [...] Hellas Verona FC dà ufficialmente il benvenuto a Mert Çetin e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù".

(cms.hellasvrona.it)

