Calciomercato, Giuntoli: "Milik? Valore importante nonostante la scadenza. Meret è felice qui"

«Ho letto tutto quanto scritto su Meret ma non posso smentire tutto ogni giorno. La verità è che ci siamo incontrati con l'agente, siamo stati 2 ore e per un'ora e 50' si è parlato di altro. Lui ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia deve fare ancora uno step e può farlo con noi», così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in conferenza stampa a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro, sul portiere accostato anche alla Roma.

Il ds ha parlato anche del mercato azzurro in generale: «Questo mercato è difficile ma noi abbiamo una patrimonialità importante fatta da tanti giocatori il cui valore resta importante, come quello di Milik: nonostante la scadenza una punta regge il valore. Non abbiamo preoccupazioni, la rosa è ampia, è difficile ma siamo sereni. Il mercato deve ancora cominciare, fino a quando non tornano dalle nazionali non è possibile neanche parlarci, sono tutte situazioni molto lontane per adesso». Anche dell'attaccante polacco si parla in orbita giallorossa.