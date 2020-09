Smalling e Fazio: aria di staffetta in retroguardia

Continua l'arduo lavoro della Roma per riportare nella Capitale Chris Smalling. Le società stanno trattando con meno distanza, la base è il prestito oneroso con l’obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di 15 milioni di euro. Intanto Fazio sembra essere ad un passo dal Cagliari. Il problema è che per l’argentino è scattato il rinnovo automatico fino al 2022 e guadagna 5 milioni lordi. Per mettere a punto la trattativa ci sarà bisogno che la Roma partecipi in modo serio al pagamento dell’ingaggio, ma c’è ottimisimo. Sul fronte difensori c’è l’accordo di massima tra Jesus e Genoa, ma non è sicuro che il brasiliano accetti il trasferimento. Qualora Dzeko dovesse andare via, l’offensiva per Milik sarebbe con Under, un giovane ed un conguaglio, ma non basta. Maksimovic resta sempre un obiettivo della Roma, ma c’è da segnalare che se la società riuscisse a cedere Pau Lopez si andrebbe dritti su Meret.

(gasport)