Calciomercato Roma: Under si accorda con il Napoli e aspetta l'ok dei giallorossi

Under, attualmente in ritiro con la Turchia, aspetta che si sblocchi lo stallo che riguarda il suo futuro. L'esterno offensivo si è accordato con il Napoli ed è in attesa che la Roma e il club di De Laurentiis trovino l'intesa per il trasferimento. In caso di fumata bianca, Under firmerebbe un quinquennale da tre milioni all'anno. Ne frattempo Fienga e il ds dei partenopei Giuntoli continuano a lavorare al maxi scambio che porterebbe Milik in giallorosso (con Dzeko alla Juve), attualmente però tutte le parti sono ferme sulle proprie posizioni e tra l'offerta della Roma e la richiesta del Napoli ballano ancora 10 milioni.

(Il Mattino)