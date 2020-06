Calciomercato, dall’Argentina: il River Plate pensa già al sostituto di Montiel

Il River Plate ha messo già in conto che la prossima estate potrebbe perdere il proprio terzino Gonzalo Montiel, o almeno è quello che trapela dalle parole del suo agente Marcelo Carracedo rilasciate qualche giorno fa: "È il momento di fare il salto in Europa. Ci sono molti club interessati a lui". Tra questi club ci sarebbe anche la Roma che avrebbe pensato proprio al classe 1997 argentino per rinforzare la propria fascia destra, sebbene non abbia ancora formulato alcuna offerta per il giocatore, come rivelato dal presidente del River Plate Rodolfo D'Onofrio alla redazione de LAROMA24.IT. Intanto il club di Buenos Aires si vuole cautelare ed è già alla ricerca di un possibile sostituto di Montiel. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, il nome su cui stanno lavorando è quello di Fabricio Bustos dell'Independiente, sul quale però ci sarebbe anche il Flamengo che ha già chiesto informazioni sul prezzo del suo cartellino.

