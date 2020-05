Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce ripiomba su Juan Jesus. Ritorno di fiamma anche del Galatasaray

La priorità del Fenerbahce in vista della prossima sessione di mercato estiva è rinforzare la propria difesa, il reparto che nel corso della stagione (che riprenderà il 12 giugno) ha evidenziato maggiori difficoltà. I tanti errori commessi dalla linea difensiva della squadra di Istanbul, ha comportato la perdita di tanti punti in classifica, facendola precipitare al settimo posto, a -13 dalla capolista Trabzonspor, estromettendola così dalla lotta per il titolo. Tra i nomi sull'agenda del club gialloblu, come riferisce il portale sportivo turco, c'è quello di Juan Jesus, già contattato dal Fenerbahce durante il mercato invernale prima di virare su Falette. Lo stopper brasiliano, con un anno ancora di contratto, fino adesso è riuscito a trovare poco spazio in campo con Fonseca (appena 4 presenze per un totale di 194') e presto potrebbe lasciare Trigoria, sebbene lui abbia espresso la volontà di rimanere per tanti anni nella Roma. Per Juan Jesus potrebbe però innescarsi un derby turco perché oltre al Fenerbahce, anche il Galatasaray sarebbe tornato sulle sue tracce dopo il corteggiamento dello scorso gennaio.

(fotomac.com.tr)

