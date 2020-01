Con l'addio sempre più imminente di Adil Rami al Fenerbahçe, il club turco è alla ricerca di un rinforzo in difesa e il nome caldo per rimpiazzarlo è Simon Falette, ora in forza all'Eintracht Francoforte. Come scrivono in Francia, però, il ds del club Damien Comolli aveva trattato il giallorosso Juan Jesus prima di virare su Falette: stando a quanto riportato, Comolli stava discutendo con la Roma per accaparrarsi il brasiliano in prestito o per un trasferimento definitivo.

(rmcsport.bfmtv.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE