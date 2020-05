Calciomercato Roma, dalla Spagna: niente riscatto per Kalinic. Piace al Fenerbahce, ma anche a Lazio e Napoli

La Roma non verserà i 9 milioni per il riscatto del cartellino di Nikola Kalinic, come era stato pattuito con l'Atletico Madrid la scorsa estate, tanto è vero che i giallorossi sono già alla ricerca di un nuovo vice-Dzeko (come Kean). A fine stagione quindi il centravanti croato farà ritorno nella capitale spagnola, ma potrebbe essere solo di passaggio. Infatti come già riportato dai media turchi nelle settimane scorse, e poi confermato dal portale del quotidiano sportivo iberico, Kalinic piace molto al Fenerbahce che proverà a ingaggiarlo, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, nel caso in cui riuscisse a cedere Vedat Muriqi. Un ruolo chiave potrebbe ricoprirlo Mirsad Turkcan, un ex giocatore di basket del Fenerbahce che ha giocato nell'NBA e che ora lavora come rappresentante del giocatore. L'ex cestista collabora con l'agente di Kalinic Tomislav Ercez e, in virtù dei buoni rapporti con entrambi le parti, potrebbe facilitare l'operazione. Tuttavia l'attaccante croato classe 1988 potrebbe anche non muoversi da Roma perché, come riferisce ancora il portale spagnolo, su di lui c'è anche l'interesse della Lazio, oltre che del Napoli e di alcune squadre della Premier League.

(As.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE