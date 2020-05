Moise Kean continua ad essere un grande obiettivo della Roma, alla ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Edin Dzeko. E come scrive il portale di mercato, Mino Raiola, procuratore del giocatore, starebbe trattando con l'Everton un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20-22 milioni di euro.

(calciomercato.com)

