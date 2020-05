Calciomercato Roma, ag. Veretout ribadisce: "Jordan sta benissimo nella capitale, il suo futuro è ancora giallorosso"

RADIO SPORTIVA - Jordan Veretout non si muove da Roma. Sono sempre più insistenti le voci di mercato che accostano il centrocampista francese al Napoli, scelto dal tecnico Rino Gattuso per sostituire Allan in caso di partenza. Indiscrezioni che sono state allontanate dal giocatore stesso in un'intervista rilasciata ai media transalpini ("Sono molto felice a Roma, voglio rimanere il più a lungo possibile") e che vengono continuamente smentite dal suo agente Mario Giuffredi. Il procuratore del 21 giallorosso, intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica, è tornato a parlare del futuro del suo assistito e ha ribadito ancora una volta: "È un giocatore che sta benissimo nella capitale e il pensiero di tutti è quello che vede ancora la Roma per il suo futuro".