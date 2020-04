Calciomercato Roma: il Napoli torna sulle tracce di Veretout

L'anno scorso il nome di Jordan Veretout aveva infuocato il mercato estivo con Roma, Napoli e Milan che si erano sfidati a colpi di offerte e controfferte presentate alla Fiorentina. Alla fine a spuntarla furono proprio i giallorossi che ingaggiarono il centrocampista francese per una cifra complessiva di 17 milioni di euro. A distanza di un anno, come riferisce il portale specializzato in calciomercato, il club di De Laurentiis potrebbe farsi nuovamente avanti e tornare sulle tracce del classe 1993, un profilo che è sempre piaciuto agli azzurri. Se quindi la Roma dovesse aprire a una possibile trattativa, il Napoli sarebbe pronto a piombare su di lui.

(calciomercato.com)

