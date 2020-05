Calciomercato Roma, ag. Bustos: "Ci sono stati solo sondaggi, ma è pronto per il salto in Europa"

TF20 - Nikola Kalinic non rientra più nei piani di Fonseca tanto che a fine stagione non verrà esercitato il diritto di riscatto e tornerà all'Atletico Madrid. Il direttore sportivo Petrachi è dunque alla ricerca di un vice-Dzeko e, oltre a Kean, si è fatto anche il nome di Nahuel Bustos del Talleres sul quale è da registrare l'interesse, inoltre, di Valencia e Siviglia. Dell'attaccante argentino classe 1998, autore quest'anno di 9 gol e 4 assist in 20 presenze in Superliga, ne ha parlato il suo agente Ignacio Campos il quale, intervenuto al portale spagnolo, ha rivelato: "Fino adesso ci sono stati solo sondaggi, ma Nahuel è pronto per il grande salto in Europa e per una squadra importante. Non ci sono dubbi". Il procuratore ha infine aggiunto: "Parliamo di un 9 che si muove molto, letale nella finalizzazione e con una grande tecnica. Uno che non si nasconde nelle partite che contano".

