Calciomercato, Carnevali: "Boga è richiesto da vari club, ma credo che vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno"

RAI 2 – Una stagione top quella di Jeremie Boga al Sassuolo. Tra corsa, dribbling e giocate non ha lasciato indifferenti i vari club che inevitabilmente si sono interessati a lui. Il Chelsea intanto si è defilato: godeva del diritto di riacquisto, pari a 15 milioni di euro, ma non lo eserciterà. Resta il Napoli, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in vantaggio su di tutti, e la Roma. Ma, a quanto rivelato dall'Amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali, ospite alla 'Domenica Sportiva' sulla seconda rete Rai, Boga la prossima estate non si muoverà dal Sassuolo. "Boga è cresciuto molto e sotto questo aspetto dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi che in un anno è riuscito a farlo esprimere ad alti livelli – le parole di Carnevali- È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno".