Calciomercato: il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto per Boga. Napoli in pole

Anche Jeremie Boga è tra i profili monitorati dalla Roma per rinvigorire la rosa. Stando alle indiscrezioni del giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto (pari a circa 15 milioni di euro) per il classe '97 in forza al Sassuolo. L'esterno resterà, dunque, in Italia. Su di lui in pole c'è il Napoli.

Chelsea have decided against using their buyback clause for Sassuolo’s Jérémie Boga. He’s staying in Italy - top season this year. Napoli are interested in him. ? #transfers #CFC #Chelsea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2020