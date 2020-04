Calciomercato: se parte Lautaro Martinez l’Inter pensa a Kean

Deludente è stata la prima stagione all'estero di Moise Kean. Infatti l'attaccante 22enne, trasferitosi l'estate scorsa all'Everton per 30 milioni di euro, ha segnato solo un gol in questa annata dove ha giocato appena 7 gare da titolare sulle 26 disputate. Ecco perché, come riferisce il quotidiano sportivo torinese, l’ex Juventus, rappresentato dall'agente Mino Raiola, vorrebbe tornare in Italia. Nella Serie A non c'è solo la Roma interessata a Kean, anche l'Inter potrebbe piombare su di lui in caso dovesse realmente perdere Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona. Il classe 2000 di Vercelli non è però l’unico profilo seguito dai nerazzurri che stanno vagliando anche altre ipotesi come Dries Mertens, su cui ci sarebbe anche la Roma, e Olivier Giroud.

(Tuttosport)