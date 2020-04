Dries, De Laurentiis e il rinnovo mancato. Napoli si allontana?

Il Napoli a giugno rischia di perdere a parametro zero uno dei giocatori più importanti della propria rosa: Dries Mertens. Il belga infatti a oggi, anche a causa dell'emergenza sanitaria, non ha trovato ancora un accordo con il club per il rinnovo del contratto e non è chiaro se ci sarà modo e voglia di farlo. L'attaccante fa gola a molte squadre, soprattutto in Premier League dove molti club avrebbero già preso contatti con il suo agente per intavolare una trattativa. Mertens però potrebbe anche rimanere in Italia, dove la Roma sembra essere molto interessata all'esterno e potrebbe farsi avanti per chiudere il colpo nei primi giorni del mercato estivo.

(gasport)