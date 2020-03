Calciomercato, dall'Inghilterra: anche il Tottenham sulle tracce di Barisic

Roma, Napoli e ora anche il Tottenham è tra i club che seguono con costante attenzione il terzino sinistro dei Glasgow Rangers, Borna Barisic. Come riferisce il portale sportivo inglese, gli Spurs sono pronti a perdere a fine stagione a parametro zero Jan Vertonghen e Japhet Tanganga, entrambi difensori centrali che all'occorrenza possono spostarsi sulle fasce, oltre ad essere al lavoro per cercare di piazzare Danny Rose, ora in prestito al Newcastle, prima della scadenza del suo contratto nel 2021. È proprio per questo che Josè Mourinho è alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro che avrebbe individuato in Barisic, giocatore classe 1992 valutato 22 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro, e monitorato ultimamente dagli scout giallorossi. D'altra parte il procuratore del croato è quasi certo che il suo assistito in estate lascerà i Rangers come rivelato pochi giorni fa: "A fine stagione la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno".

