Calciomercato Roma: osservatori giallorossi a Braga per seguire Barisic

Barisic è stato nel mirino della Roma già nel mercato di gennaio quando la cessione di Florenzi e l'infortunio di Zappacosta sembravano far pensare all'arrivo di un nuovo terzino, come quello mancino di proprietà dei Rangers. Il club scozzese, però, ha chiesto 10 milioni di euro, ritenuti eccessivi da Petrachi e soci che comunque continuano a monitorare il giocatore, tanto che mercoledì, durante il match di Europa League col Braga, sono stati segnalati osservatori della Roma a seguire dal vivo la prestazione di Barisic. La gara è terminata 1-0 in favore dei Rangers che hanno passato il turno.

(scotsman.com)