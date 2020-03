Calciomercato, ag. Barisic annuncia: "A fine stagione i Rangers non saranno in grado di trattenere Borna"

DAILYRECORD.CO.UK - Difficilmente Borna Barisic vestirà la maglia dei Glasgow Rangers anche la prossima stagione. Nonostante lo scorso gennaio abbia rinnovato il proprio contratto per altri 4 anni, con ogni probabilità il terzino sinistro croato lascerà a giugno la squadra di Steven Gerrard e inizierà a monitorare le richieste che gli arriveranno. A rivelarlo è l'agente del giocatore classe 1992, Ives Cakarun, il quale intervenuto al portale del quotidiano scozzese ha ammesso: "I Rangers non saranno in grado di mantenere Borna dopo la stagione che ha fatto, sebbene abbia appena firmato un nuovo contratto. La sua priorità in questo momento sono i Rangers dove ha fatto dei progressi significativi in questa stagione sotto la direzione di Gerrard. Il club apprezza molto il giocatore e avrebbe voluto vincere qualcosa con lui visto che i Rangers non conquistano un trofeo ormai da tanto tempo, ma una volta terminata la stagione e viste le tante richieste per Borna, la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Le prestazioni di questa stagione gli hanno aperto nuovi orizzonti". Poi il procuratore di Barisic ha aggiunto: "Durante la finestra invernale ci sono stati degli interessamenti per lui, il più forte è arrivato dal Napoli, ma i Rangers hanno rifiutato tutte le offerte sopraggiunte perché volevano mantenere uno dei loro migliori giocatori". Non solo i partenopei, ma a seguire il terzino 27enne c'era anche la Roma che tuttavia continua a monitorarlo. Infatti sono stati segnalati gli osservatori giallorossi ad assistere alla partita di Europa League di giovedì scorso con il Braga per visionare il giocatore dal vivo.

