Calciomercato Roma, il retroscena svelato dall'ex tecnico de Mos: "Contattato dai giallorossi per Gravenberch" (VIDEO)

Durante questa sessione di mercato invernale da poco conclusasi, era circolata l'indiscrezione secondo la quale la Roma fosse sulle tracce di tre giovani talenti dell'Ajax, ovvero Ryan Gravenberch, Carel Eiting e Jurgen Ekkelenkamp, anche se il direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars, contattato in esclusiva dalla redazione de LaRoma24.it avesse rivelato come non ci fosse stato alcun contatto con i giallorossi per i propri giocatori. Tuttavia, del centrocampista classe 2002 Gravenberch, ne ha parlato l'ex tecnico Aad de Mos il quale ha svelato un retroscena di mercato ai microfoni dell'emittente televisiva olandese. "Recentemente un grande club mi ha chiamato per chiedermi di Ryan. E’ la Roma" le parole dell'ex allenatore sul giocatore dei Lancieri, autore in questa prima parte di stagione di 2 gol e un assist in 7 presenze disputate in Eredivisie.

? | AS Roma informeerde bij Aad de Mos naar Ajacied Ryan Gravenberch. pic.twitter.com/BLQNFCctpY — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 2, 2020