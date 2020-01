Calciomercato Roma, nel mirino di Petrachi tre giovani dell'Ajax: Eiting, Gravenberch ed Ekkelenkamp

Il ds della Roma Gianluca Petrachi guarda al futuro: nel mirino dei giallorossi, per la prossima estate, sarebbero finiti 3 giovani dell'Ajax: Ryan Gravenberch (17), Carel Eiting (21) e Jurgen Ekkelenkamp (19). Come scrive il quotidiano sportivo romano, il padre di uno di questi ragazzi sarebbe già nella Capitale, ma non è ancora chiaro chi sia.

Di questi tre, il più pronto sembra Eiting, ormai stabile nelle rotazioni di ten Hag. Gravenberch, invece, è definito il "nuovo Pogba" ed è gestito da Mino Raiola, che avrebbe già avuto contatti con la Juventus.

(corsport)