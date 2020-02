Calciomercato Roma, Overmars (ds Ajax) a LR24: "Nessun contatto con i giallorossi per Gravenberch, Eiting e Ekkelenkamp. Sarebbe folle venderli"

ESCLUSIVA LR24.IT - Nella giornata di ieri era circolata un'indiscrezione che voleva la Roma interessata a Ryan Gravenberch , Carel Eiting e Jurgen Ekkelenkamp, rispettivamente di 17, 21 e 19 anni, promettenti ragazzi in forza all'Ajax. Ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva per LAROMA24.IT il direttore sportivo dei lancieri, Marc Overmars, che ha smentito ogni contatto con i giallorossi e chiarito la posizione della società sui tre. Queste le sue parole: "Non abbiamo avuto nessun contatto con la Roma in proposito, ma comunque ce li teniamo stretti. Sarebbe folle per noi venderli".

