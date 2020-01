Ora è ufficiale: Oliver Jürgens, attaccante estone classe 2003, è un nuovo giocatore della Roma. La redazione de LaRoma24.it aveva già anticipato da tempo l'accordo con l'Hellas Verona, società di provenienza del giovane centravanti, per portare il giocatore 16enne come rinforzo delle giovanili giallorosse. A rendere nota l'ufficialità dell'ingaggio di Jurgens (per lui pronto un contratto triennale), è la Lega Serie A attraverso il proprio sito.

(legaseriea.it)

