Calciomerato Roma, preso Jurgens dal Verona: per lui pronto un contratto triennale

Scambio di documenti tra la Roma e il Verona per il giovane attaccante classe 2003 Oliver Jurgens. Come già anticipato in esclusiva dalla redazione de LaRoma24.it nei giorni, il club giallorosso aveva già trovato un accordo con il calciatore estone per il quale, come riferisce il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Shira attraverso il proprio profilo Twitter, è pronto un contratto triennale.