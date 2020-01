Calciomercato Roma: affare fatto per il centravanti classe 2003 Oliver Jürgens (VIDEO)

Dopo l'arrivo di Politano, prosegue il calciomercato della Roma, soprattutto quello legato ai giovani e il ds Petrachi non guarda soltanto ai prospetti della Ligue 1. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, infatti, il club giallorosso avrebbe trovato un accordo con Olivier Jürgens, giovane attaccante estone classe 2003 in forza all'Hellas Verona. Stagione importante fin qui la sua, dato che con la formazione Under 17 degli scaligeri ha collezionato già 8 gol in 13 presenze. A dispetto di un'altezza non eccessiva (1.75 m) Jurgens è un ottimo finalizzatore, giocatore abile sia nel fraseggio che nell'assistere i compagni di squadra. Un colpo di prospettiva per la Roma.

Paolo Rocchetti