Calciomercato Roma, Napoli in pressing su Politano: a breve un summit tra Giuntoli e l'agente del calciatore

Continua il pressing del Napoli su Matteo Politano. Nei giorni scorsi l'attaccante è stato ad un passo dal vestire la maglia giallorossa, ed anche dopo l'interruzione della trattativa per lo scambio con Spinazzola i giallorossi sono rimasti vigili sul calciatore. Ma nelle ultime ore le attenzioni del Napoli si sono fatte sempre più insistenti nei confronti dell'ex Sassuolo. Secondo quanto riportato in un tweet da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, nelle prossime ore incontrerà l'agente di Politano in un albergo al centro di Milano per convincerlo a portare il suo assistito in azzurro. Notizia già circolata nella giornata di ieri quella dell'accordo raggiunto l'accordo tra i club: 2 milioni per il prestito con riscatto obbligatorio a 18.

