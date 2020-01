Calciomercato Roma: c'è l'accordo tra Napoli e Inter per Politano. Manca ancora quello con il giocatore

Il Napoli dopo essersi qualificato alla semifinale di Coppa Italia potrebbe regalarsi un colpo di mercato. Gli azzurri infatti hanno trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento di Matteo Politano a titolo definitivo per un prestito con obbligo di riscatto (formula che al momento la Roma non garantisce ai nerazzurri) per un'operazione complessiva da circa 25 milioni. Già da domani il Napoli cercherà di trovare l'accordo economico con il giocatore. Politano, che ha aspettato la Roma fino a questo momento, ha comunque dato disponibilità al trasferimento in azzurro. Non è comunque escluso un possibile rilancio dei giallorossi nelle prossime ore.

(sky sport)