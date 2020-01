Calciomercato Roma, dalla Spagna: su Januzaj non solo i giallorossi, su di lui anche due club italiani e uno inglese

Come riferiscono le indiscrezioni di mercato che si stanno rincorrendo in queste ultime ore, il direttore sportivo Petrachi avrebbe riallacciato i contatti con l'Inter per (ri)portare Matteo Politano a Roma, dopo l'operazione di scambio con Spinazzola saltata per un ripensamento dell’a.d. nerazzurra Marotta sulla formula dell'affare. Tra gli altri nomi accostati ai giallorossi per sostituire l'infortunato Zaniolo c'è anche quello di Adnan Januzaj il quale, con soli 13 presenze tra Liga e Copa del Rey, vorrebbe lasciare il Real Sociedad e approdare in un club che gli possa garantire maggior minutaggio nelle gambe visto che il giocatore classe 1995 avrebbe intenzione di partecipare ai prossimi Europei. Come riferisce il portale del quotidiano sportivo spagnolo, sull'attaccante belga, non convocato dal tecnico Imanol Alguacil nell'ultimo impegno con il Betis Siviglia, non c’è solo la Roma, come confermato anche dal suo stesso agente Dirk De Vries, ma ci sarebbero anche due squadre italiane e una della Premier League non meglio specificate. Se dovesse nuovamente fallire la trattativa per Politano i capitolini dovranno muoversi per accaparrarsi il giocatore il più presto possibile, anche perché la concorrenza su Januzaj aumenta.

(mundodeportivo.com)

A rivelare il nome di uno dei due club italiani interessati a Januzaj oltre alla Roma è il portale belga il quale riferisce come sulle tracce dell'attaccante ora in forza al Real Sociedad ci sarebbe anche il Milan che osserva attentamente la situazione.

(hln.be)

