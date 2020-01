Calciomercato Roma, ag. Januzaj: "Giallorossi interessati, non diremmo di no"

Ore di calciomercato decisive in casa Roma, con i giallorossi che stanno valutando diverse ipotesi per sostituire Nicolò Zaniolo, infortunatosi nella partita di domenica scorsa contro la Juventus. Una delle alternative è certamente rappresentata da Adnan Januzaj, attaccante esterno 24enne in forza alla Real Sociedad. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale belga Dirk De Vries, agente del calciatore. Queste le sue parole: "Sì, la Roma è interessata, ma non posso fornire altri dettagli. Parliamo di un grande club quindi se ci fosse la possibilità di un trasferimento non diremmo di no".

