Calciomercato Roma, è lotta a tre: Politano, Suso, Junuzaj come sostituto di Zaniolo

Dopo 20 giorni di calciomercato ora il tempo in casa Roma stringe. L’infortunio al legamento crociato di Zaniolo ha scombussolato i piani del direttore sportivo Petrachi che nelle ultime ore sta accelerando le operazioni per consegnare al più presto un’ala a Paulo Fonseca. L’obiettivo è quello di arrivare a dama entro la gara di Coppa Italia con la Juventus, in programma mercoledì, visto anche l’ultimo stop di Perotti.

La corsa si è ridotta a tre nomi: Politano, Suso, Januzaj. L’interista, nonostante i rapporti freddi tra le societá e lo scambio saltato con Spinazzola, resta un obiettivo, con i giallorossi che stanno provando a prenderlo anche in prestito gratuito. Con Suso i discorsi sono in piedi da diverso tempo, anche se lo scambio con Under non risolverebbe i problemi “numerici” della Roma: si lavora ad una nuova formula con il possibile inserimento anche di Juan Jesus. Nelle ultime ore si è fatto sempre più caldo il nome di Januzaj, ma per il belga servono 15 milioni: non è da escludere un prestito con diritto di riscatto.

Paolo Rocchetti