Calciomercato Roma, dalla Francia: l'Alaves si aggiunge alle pretendenti per Nzonzi

Si allunga la lista dei club interessati a Steven Nzonzi, giocatore messo fuori rosa dal Galatasaray per motivi disciplinari e, per sua stessa ammissione, intenzionato quindi a lasciare la squadra turca già in questa sessione di mercato invernale. Molte le società che si sono mosse per il centrocampista ancora di proprietà della Roma tra cui Lione, Celta Vigo, Everton e Aston Villa. A queste, come riferisce il portale francese, è da aggiungere anche l'Alaves che avrebbe manifestato un interesse concreto per il mediano classe 1988.

(le10sport.com)

