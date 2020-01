Nzonzi: «Meglio chiudere con il Galatasaray. Lione? Tutto è possibile, sogno il PSG»

TF1 - Steven Nzonzi torna a parlare e annuncia di fatto la sua prossima dipartita dal Galatasaray. Il centrocampista francese, ancora di proprietà della Roma, è stato intervistato ieri dalla trasmissione Telefoot. In primo piano ovviamente la sua situazione nel club turco, dove è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari."Quando in una squadra le cose non vanno bene, su punta il dito su alcuni giocatori - le sue parole - Non mi sento in colpa perché non c'è stato davvero nulla, si poteva risolvere tutto a parole. Forse è più vantaggioso per tutti terminare questo prestito e trovare qualcos'altro".

Improbabile il ritorno alla Roma, Nzonzi ora spera in una nuova chance. "Spero di rimanere in Europa in un campionato di livello - prosegue - Il Lione? È un ottimo club. Per quanto mi riguarda, tutto dipende da cosa mi verrà detto e dal lavoro che verrà svolto per me e per la squadra. Ma tutto è possibile, perché no?". Il suo sogno però è il PSG. "Sono parigino, tutta la mia famiglia è a Parigi. Sarebbe bello per qualsiasi giocatore parigino giocare in questo club".