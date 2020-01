Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche l'Aston Villa tra le pretendenti di Nzonzi

Rottura insanabile quella tra Steven Nzonzi e il Galatasaray dopo essere stato messo fuori rosa lo scorso mese per motivi disciplinari. Il centrocampista francese, ancora di proprietà della Roma, ha dunque intenzione di cambiare aria, come affermato lui stesso in un'intervista rilasciata a un'emittente televisiva transalpina: "È più vantaggioso per tutti terminare questo prestito e trovare qualcos'altro". Lione, Everton, Celta Vigo e alcuni club cinesi hanno espresso il proprio interesse per il classe 1988 a cui è da aggiungersi quello dell'Aston Villa che è alla ricerca di giocatori di esperienza da inserire in rosa. Come riferisce il tabloid inglese, il club di Birmingham, dopo aver riportato in Premier League Pepe Reina, vorrebbe fare la stessa cosa con Nzonzi il quale ha già giocato nel campionato oltremanica tra il 2009 e il 2015 prima con la maglia del Blackburn, poi con quella dello Stoke City.

