Calciomercato, dalla Spagna: il Valencia è sulle tracce di Suso. Avviati già i contatti

Dopo una trattativa travagliata tra accelerazioni, repentini rallentamenti, nuovi accordi e brusche frenate, alla fine l'operazione di scambio tra Roma e Inter che avrebbe dovuto portare Spinazzola in neroazzurro e Politano in giallorosso è definitivamente saltata, tanto è vero che entrambi i giocatori sono tornati nei rispettivi club. I capitolini hanno comunque bisogno di un esterno che possa sostituire l'infortunato Zaniolo e il nome che si è fatto è stato anche quello di Suso, magari inserendolo in una trattativa di scambio con Under. Tuttavia, come riferisce l'emittente radiofonica spagnola, sull'attaccante milanista si sarebbe fatto avanti il Valencia che avrebbe già avviato i primi contatti per il giocatore.

? NOTICIA @RadioMARCA |?️@javi_lazaro SUSO GUSTA AL VALENCIA ? ? Ya han habido contactos con el Milan para analizar su incorporación ? Su mala situación en Milán puede ayudar a su salida en enero ? https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/ap77FgS6vb — Radio MARCA (@RadioMARCA) January 17, 2020